Il 7 Aprile ci sarà lo spareggio Champions Juventus-Napoli

In un campionato, condizionato dal Covid-19 e dagli infortuni, la serie A propone ancora diversi temi interessanti per le zone alte della classifica. Oltre al duello Inter-Milan per lo scudetto, occhio alla sfida Juventus-Napoli per la zona Champions. i bianconeri, si giocheranno tutto contro gli azzurri nello spareggio il 7 Aprile. Partita che si sarebbe dovuto giocare il 4 Ottobre, ma a causa del blocco dell’Asl Napoli 2, la gara non si disputò con i vari ricorsi, vinto dal club di De Laurentiis. Gattuso si augura che contro il Crotone, i vari Mario Rui, Demme e Lozano, non si facciano ammonire per la sfida di Torino. Nel frattempo Pirlo attende buone notizie dall’infermeria dei vari: Alex Sandro, Demiral, Ramsey e Dybala, averli sarebbe una manna dal cielo, per il derby contro il Torino e per il Napoli. Il tecnico dei bianconeri si giocherà tutto in queste sfide, per le residue chance scudetto e non solo. Tutto in una notte, anzi in un pomeriggio.

Fonte: Nicola Balice CdS