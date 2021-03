E’ un incedibile, ma i fari su Piotr Zielinski ne aumentano il valore

Le qualità, il talento e la tecnica di Piotr Zielinski non erano mai stati in discussione, ma la sua evoluzione, unita alla maturità, nell’ultimo anno è stata sorprendente. Merito, chissà, anche della nuova posizione in campo. Le pagine di stamattina del de La Gazzetta dello Sport parlano proprio del calciatore del Napoli, divenuto uomo squadra imprescindibile. Chi fosse Zielinski si era intravisto con Sarri, mentre con Gattuso ha dato prova di sé: la posizione alle spalle della punta si è rivelata la più idonea per esprimere il suo gioco. Le sue qualità hanno acceso i fari di mezza Europa ma per De Laurentiis è incedibile, nonostante il suo valore di mercato sia arrivato a 60 milioni.