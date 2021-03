De Laurentiis junior: «Solo speculazioni sul Bari non è succursale del Napoli»

La strategia cambia. Da Napoli a Bari, due modi di affrontare le polemiche. I De Laurentiis decidono di difendere il progetto Bari con una conferenza affidata a Luigi, il presidente del club. Nelle ultime settimane, a causa dei risultati negativi della squadra in Lega Pro, è stato messo in discussione la serietà del progetto. La piazza è preoccupata, anche lì la squadra è travolta da tante voci fasulle.Ma al contrario di quello che è stato fatto al Napoli, il club interviene in maniera netta. E chiarisce. «Dà fastidio – spiega Luigi De Laurentiis – leggere speculazioni sulla società assente: sono menzogne. Qui si lavora dalla mattina alla sera. La speculazione arriva nel nostro momento di maggiore difficoltà. Si tratta di bombe a orologeria, compresa la notizia che noi vorremmo lasciare Bari: è una speculazione. Il Bari è una succursale del Napoli? Il nostro gruppo ha tante aziende, tante volte ci confrontiamo con il presidente del Napoli e non vedo il problema. Altri dicono che dovremmo andarcene ma stiamo investendo tanto. Ho il nervo scoperto su questo». P. Taormina (Il Mattino)