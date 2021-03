Dal Senegal non arrivano buone notizie per Gattuso per quanto riguarda il difensore Kalidou Koulibaly. Nel corso del primo allenamento il calciatore del Napoli si è procurato la lussazione del dito della mano. Il c.t. del Senegal non lo rischierà per il match contro il Congo e probabilmente contro l’Estwani.

Fonte: Tmw