Da Castel Volturno arrivano altre buone notizie dall’infermeria per Gattuso

In questo periodo dove ci si allena con diversi calciatori assenti per le nazionali, per gli allenatori è tutto più difficile, dove si aggiungono i ragazzi dei settori giovanili. Per mister Gattuso, però arrivano buone notizie dall’infermeria. Ieri è tornato ad allenarsi, dopo l’operazione alle tonsille, Lobotka, anche se in parte con il gruppo. Percorso di riabilitazione per Petagna e Rrahamani, tutti con l’obiettivo di esserci per il Crotone, sabato 3 Aprile alle ore 15,00.

Fonte: CdS