Questo pomeriggio si è giocata la sfida, valevole per l’African Nations Cup, tra il Congo e il Senegal, la gara è terminata con il punteggio di 0-0. Per la squadra ospite assente il difensore del Napoli Koulibaly per la lussazione al dito, che lo mette in dubbio per la sfida di martedì. Il Senegal di Cissè passa così a 13 punti e il Congo a 8.