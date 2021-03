CALCIO FEMMINILE – Claudia Ciccotti rinnova fino al 2023 con l’A.s. Roma

Il 2021 dell’A.s. Roma, se si esclude la sconfitta contro l’Hellas Verona, è da considerarsi al momento positivo. Non solo per le calciatrici di esperienza (Linari), o di talento (Giugliano e Serturini), ma anche dalle calciatrici di prospettiva come Claudia Ciccotti. Quest’ultima ha già segnato contro il Napoli e domenica contro l’Inter, ha rinnovato fino al 2023 con il club giallorosso.

Fonte: twitter A.s. Roma