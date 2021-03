Bakayoko, l’agente: “Il suo destino non è legato a quello di Gattuso”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Abdoulaye Bakayoko, fratello-agente di Tiémoué Bakayoko.

“Lui è concentrato sul finale di stagione. L’obiettivo ovviamente è la Champions League, sta ricaricando le pile per queste restanti partite. Momento non facile? Credo che questo abbassamento di forma sia stato comune a tutta la squadra. Lui arrivava in prestito e c’erano grandi aspettative su di lui e quindi è finito maggiormente nel mirino della critica, può essere un esempio del momento. Lui è molto concentrato per questa situazione di rincorsa alla Champions. Nelle ultime settimane la situazione è stata questa ma ha coinvolto tutta la squadra.

Resta a Napoli solo se resta Gattuso? Il suo destino non è legato a quello del tecnico. C’è un rapporto forte con l’allenatore ma quando ci saranno discussioni con il club per restare a Napoli (se ci saranno) poi si vedrà. Oggi il focus è vedere come finirà la stagione e poi si valuterà. Per ora non ci sono appuntamenti né discussioni con il club. Se resterà a Napoli però questo non sarà legato a Gattuso.

Gli piacerebbe restare a Napoli? Lui è felice qui, è un grande club con una grande storia. Non ha potuto ancora vivere a pieno lo stadio e forse anche la città. Lui è contento di questa esperienza e si trova bene qui”.

sigonfialarete.com