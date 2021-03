Alessandro Giudice: “SSC Napoli? De Laurentiis ha un club sano”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Alessandro Giudice, economista:

“I conti a posto bisogna averli nella sostanza. Non perché c’è qualche regola che lo impone. Ho sempre detto che il Fair Play Finanziario ha qualcosa che non va. E’ un’arma che l’UEFA brandiva per la posizione di preminenza dei club Europei. Per me è stato un fallimento. Per l’UEFA no. Assisteremo ad una caduta di capitali dall’estero. Assisteremo, quindi, ad acquisizioni anche dei club italiani. Che saranno ricercati da investitori esteri. E comincerà ad avere un peso la capacità dell’azionista. De Laurentiis ha un club sano. Che ha una buona posizione anche nelle Coppe Europee. Ha fatto un buon lavoro. Ma non è detto che sarà a vita il presidente. Potrebbe succedere che domani arriva un gruppo di americani, ad avanzare la propria proposta”.

Fonte: Radio Punto Nuovo