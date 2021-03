Zaccagni, il Napoli si è mosso in anticipo, ma nessuna sicurezza

Zaccagni, il Napoli e le altre. Gli azzurri si sono mossi in anticipo: fino al nero su bianco, però, ogni scenario è aperto. E le ultime da casa De Laurentiis, con Gattuso fortemente in bilico e una girandola di alternative per la panchina, rimettono in discussione anche quello che sarà il progetto tecnico degli azzurri. Zaccagni resta nei pensieri, tanto dimenticherà dal del futuro tecnico. Nel frattempo, il nome frulla nella testa delle avversarie. Dalla Juve, al massimo, si registra una manovra di disturbo. Dal Milan e dalla Lazio, molto meno: soprattutto i rossoneri, a un profilo come quello di Zaccagni, un pensiero concreto l’hanno fatto da tempo.

