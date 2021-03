V.Tisci, pres. SGS della FIGC: “Il futuro del calcio italiano passa dai giovani”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vito Tisci, presidente settore giovanile e scolastico della FIGC: “Chiederò a Gravina e Sibilia di prorogare l’attività degli under 17 e 18. Il futuro del calcio italiano passa dai giovani. Ripresa del calcio giovanile? Condivido questa lettera del direttore generale Valentini. Abbiamo condiviso che bisogna bloccare le categorie. Condivido le vostre riflessioni. Questa pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero, ha messo in ginocchio il mondo del calcio e quello giovanile. Sono ragazzi che hanno perso la crescita sportiva. Ragazzi del 2002, 2003 che devono andare nel calcio degli adulti e gli manca una preparazione e in molti casi li porterà all’abbandono del calcio. Avremo meno tesserati. Io chiederò al consiglio federale e al presidente della federazione di bloccare le categorie. Ho avuto sollecitazioni da parte dei rappresentanti delle squadre dei settori giovanili in merito. Io chiederò al consiglio direttivo di Lega, che ci sia una proroga i 2001-2002 che sono due anni che non stanno giocando. Il nostro futuro è fatto da giovani! Dobbiamo far crescere queste persone e far giocare questi giocatori. Avremo tra qualche anno giocatori che non saranno formati altrimenti. Tempistiche? Il prossimo consiglio federale, il presidente provvederà alla nomina dei presidenti di settori e non so se rimarrò io. Se dovessi essere confermato, sarà la prima proposta che farò. Diversamente continuerò a fare la mia battaglia in consiglio e farò la proposta al presidente della lega dilettanti Sibilia. Sibilia disponibile? Perfetto sarà allora per noi facile portare avanti questa richiesta ”.