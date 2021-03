Ultime Castel Volturno – Aggiornamenti su Lobotka e Petagna

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti, con molti azzurri assenti, per via degli impegni con le nazionali, in vista della sfida di sabato 3 Aprile alle ore 15,00 contro il Crotone. La squadra ha iniziato la seduta sul campo 1 dove ha svolto torello e lavoro aerobico. A seguire la rosa si è spostata sul campo 3 dov’è stata impegnata per lavoro tecnico-tattico suddivisi per reparti. Chiusura con una serie di partitine a calcetto con 4 squadre da 5 elementi, con l’integrazione del Settore Giovanile.

Petagna ha parte dell’allenamento in gruppo e l’altra parte svolto lavoro personalizzato.

Lobotka si è allenato la prima parte con il gruppo, l’altra svolto lavoro in palestra.

Fonte: sscnapoli.it