SKY, Marani: “Il prossimo allenatore del Napoli, lo deciderà la Champions”

Il vicedirettore di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato il momento del Napoli e le prospettive per la prossima stagione: “Il futuro del Napoli non si può ancora pianificare, tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions League: in questo caso servirà un allenatore abituato a disputare questa competizione. In caso contrario un allenatore più progettuale farebbe al caso del Napoli. Gattuso? Dopo un quinto posto col Milan ha portato il Napoli fuori dalla crisi e ha vinto la Coppa Italia. Se dovesse arrivare quarto quest’anno metterebbe un punto importante nella sua carriera”

