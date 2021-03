Simone Inzaghi dovrebbe cambiare modulo con la rosa attuale del Napoli

Il Napoli che è sempre alla ricerca del neo allenatore per la prossima stagione, ha messo nel mirino tra gli altri Simone Inzaghi, al momento alla Lazio. Il tecnico nativo di Piacenza non ha ancora rinnovato con il club di Lotito, elemento che sembrava scontato fino ad un mese fa. La società di De Laurentiis sta alla finestra, ma nel frattempo si pensa anche all’eventuale modulo. Con la rosa attuale Simone Inzaghi dovrebbe cambiare, non il 3-5-2 che penalizzerebbe i vari Insigne, Politano e Lozano, ma passare al 4-3-3 o 4-3-1-2. Solo il tempo ci dirà se sarà il fratello di Pippo a sedersi sulla panchina azzurra, oppure no.

Fonte: Bruno Majorano Il Mattino