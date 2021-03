R. Fico, showgirl: “Balotelli al Napoli? Il mio cuore è azzurro”

A Radio Marte è intervenuta Raffaella Fico, showgirl: “ Balotelli al Napoli? Non devono chiederlo a me, sono cose societarie! Le persone hanno sempre modo di potersi riscattare. Non credo ma mai dire mai. Tifosa del Monza? No, il mio cuore è azzurro, non tradirei mai la mia squadra. Momento del Napoli? Sono fiduciosa, la squadra si è risollevata. E’ stata sfortunata a causa degli infortuni ma c’è la possibilità di recuperare, spero che ci possano sorprendere.