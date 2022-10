QUALIFICAZIONI QATAR 2022 – Italia-Irlanda del Nord 2-0, partita decisa nel primo tempo. Assist di Insigne

Questa sera allo stadio “Tardini” si è giocata la sfida tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, sfida valevole per la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. Gli azzurri partono a ritmi bassi, contro una squadra chiusa in difesa. La prima occasione è con Immobile, ma dopo lo stop, non riesce calciare al meglio. Il vantaggio arriva con Berardi, lancio di Florenzi e l’esterno del Sassuolo batte il portiere ospite. La squadra di Mancini gioca con maggior scioltezza, Immobile va vicino alla rete personale. Il bomber della Lazio, però finalmente torna al gol, lancio di Insigne e la punta azzurra segna con la complicità di Peacock-Farrell. Nella ripresa l’Irlanda del Nord è più aggressiva e sfiora la rete con Whyte, salva con i piedi Donnarumma. L’Italia gioca sotto ritmo e rischia, ma per fortuna la mira di Lafferty è imprecisa. Da segnalare Insigne che sfiora la rete con il tiro a giro, palla alta non di molto. Nel finale Immobile e Spinazzola sfiorano la terza rete, ma arriva il successo. Adesso per l’Italia domenica la trasferta sul campo della Bulgaria.

ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0

14′ Berardi, 38′ Immobile



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (75′ Spinazzola); Pellegrini (64′ Barella), Locatelli (84′ Pessina), Verratti; Berardi (75′ Chiesa), Immobile, Insigne (84′ Grifo). Ct. Mancini



IRLANDA DEL NORD (4-3-1-2): Peacock-Farrell; Smith, Evans J., Cathcart, Dallas; Evans C. (46′ Saville), McNair, McCann (78′ Thompson); Davis; Whyte (64′ Lavery), Magennis (78′ Lafferty). Ct. Baraclough

Ammoniti: Saville

Recupero: 1′ p.t.; 2′ s.t.

A cura di Alessandro Sacco