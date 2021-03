Prosegue, anche in Nazionale, l’ottimo momento di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, giocando come trequartista, su azione di contropiede, serve la palla a Ciro Immobile, come ai tempi del Pescara per il gol del 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Insomma il ragazzo di Frattamaggiore non si smentisce anche con l’altro azzurro.

La Redazione