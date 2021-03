Qualificazioni Mondiali 2022,Spagna-Grecia finisce in parità!

Finisce la gara tra Spagna e Grecia, prima sfida di girone per la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar . Dove l’azzurro del Napoli, Fabian Ruiz non è stato schierato.

Parte subito forte la Spagna che dopo pochi minuti ci prova con un colpo di testa di Olmo, che va alto sopra la traversa. La rete non tarda ad arrivare, infatti Koke serve Alvaro Morata che con un piatto sinistro manda la palla in gol. Sul finire del primo tempo ci prova nuovamente Olmo ma il portiere manda il pallone in corner. Nella ripresa gli ospiti trovano il pari con un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Bakasetas che tira forte sotto la traversa. I padroni di casa cercano di costruire e provano con una conclusione di Gil con palla in movimento, ma la conclusione va fuori. L’arbitro da 4 minuti di recupero, ma il risultato rimane inchiodato sul pari, termina 1-1.

Tabellino

SPAGNA: Unai Simón; Sergio Ramos (dal 1′ st Iñigo Martínez), Eric García, Gayà, Marcos Llorente, Rodri, Koke (dal 27′ st Thiago), Dani Olmo (dal 20′ st Pedri), Canales (dal 20′ st Bryan Gil), Morata, Ferrán Torres (dal 27′ st Mikel Oyarzabal). A disposizione: Robert Sánchez, De Gea, Llorente, Pedro Porro, Jordi Alba, Fabián Ruiz, Busquets. Allenatore: Luis Enrique.

GRECIA: Odisseas Vlachodimos; Michalis Bakakis, Giorgos Tzavellas, Kostas Tsimikas (dal 35′ st Giorgos Kyriakopoulos), Kyriakos Papadopoulos, Zeca, Petros Mantalos (dal 1′ st Manolis Siopis), Andreas Bouchalakis, Georgios Masouras (dal 20′ st Kostas Fortounis), Dimitris Limnios (dal 1′ st Christos Tzolis), Anastasios Bakasetas (dal 33′ st Giorgos Giakoumakis). A disposizione: Stefanos Kapino, Sokratis Dioudis, Stratos Svarnas, Konstantinos Mavropanos, Athanasios Androutsos, Charis Mavrias, Vangelis Pavlidis. Allenatore: John van ‘t Schip.

Reti: al 33′ pt Morata, al 12′ st Anastasios Bakasetas.

Ammonizioni: al 10′ st Iñigo Martínez (SPA).