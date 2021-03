Qual. Mondiali – 90 minuti per Zielinski ed Elmas, ma risultati diversi

In campo per le qualificazioni ai Mondiali due azzurri, in due differenti partite. Piotr Zielinski è sceso in campo con la sua Polonia contro l’Ungheria. La gara è terminata con un pareggio scoppiettante per 3-3. Il centrocampista azzurro è stato in campo per l’intera gara ed è stato l’autore dell’ assist del secondo gol polacco. Stesso minutaggio, ovvero 90 minuti anche per l’altro centrocampista del Napoli, Elmas. La Macedonia, di scena in Romania, è però stata sconfitta dai magiari con il risultato di 3-2.

Ungheria – Polonia 3-3 [Roland Sallai 6′ Ádám Szalai 52′ Willi Orban 78′ Krzysztof Piatek 60′ Kamil Jozwiak 61′ Robert Lewandowski 82′]

Romania Macedonia 3-2 [Florin Tanase 28′ Mihai Valentin Mihaila 50′ Ianis Hagi 85′ Arijan Ademi 82′ Aleksandar Trajkovski 83′]