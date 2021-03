Politano vuole gli Europei e può ancora farcela

Non figura tra i convocati di Mancini per le Qualificazioni Mondiali 2022 contro Irlanda del Nord, Ungheria e Lituania ma non è detta l’ultima parola per Matteo Politano che sta vivendo un periodo di forma straordinario e potrebbe convincere il CT della Nazionale di portarlo all’Europeo. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: “Politano ha l’obiettivo di riconquistare la Nazionale. Con 10 gol e 5 assist, Matteo sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, per l’Europeo deve crederci, può farcela. Tra la Champions e l’Europeo, Politano sa che è l’anno giusto per conquistare l’Europa”.