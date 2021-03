Petagna corre verso il Crotone. Da oggi nuove terapie per Rrahamani

Ieri il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, con diverse assenze dei nazionali, impegnati tra qualificazioni, amichevoli e gare per la Coppa d’Africa, ma con il giusto entusiasmo. Fino al rientro dei diversi azzurri dai vari impegni, sono stati aggregati i ragazzi del settori giovanile. Iniziano ad esserci buone notizie per Petagna che ha cominciato ad allenarsi con il gruppo, mentre oggi ritornerà dal Kosovo Amir Rrahamani per proseguire le terapie. Per entrambi discrete possibilità di vederli in campo contro il Crotone.

