Napoli sarebbe una vetrina di prestigio per l’ambizioso Italiano

Vincenzo Italiano, anche se è solo il suo primo anno in serie A, ha già colpito la massima serie con il suo gioco e la mentalità vincente del suo Spezia. Ha conquistato con la squadra ligure e con il Trapani le varie promozioni. Il suo modulo è il 4-3-3, un calcio fatto di aggressività e manovra che ricordano per certi versi Maurizio Sarri. Aspetto che ha colpito anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che gli fece i complimenti a fine gara per i quarti di Coppa Italia. La piazza partenopea sarebbe una vetrina di prestigio per il mister dello Spezia, ma certamente le ambizioni e la voglia di fare non gli fanno difetto.

Fonte: Bruno Majorano Il Mattino