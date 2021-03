Martinez, Espn: “Il calcio italiano sta perdendo la sua identità”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista di Espn: “Il Napoli ritrovato con Lozano? Sì con lui si è ripreso. Sto pranzando e siamo in tre. Parlavamo di calcio e gli dicevo, che strano è il calcio italiano. Quello che deve cambiare è la mentalità del tifoso. Non può essere che Fonseca sia un fenomeno vincendo in Europa e sia l’ultimo degli allenatori quando perde col Napoli. È troppo volubile l’opinione del tifoso. Lozano è un giocatore giovane, ma non giovanissimo. Il tifoso italiano deve riflettere. Sono da ventidue anni in Italia e sono consapevole di poter dire qualcosina e vi dico: ragazzi attenzione che si sta perdendo qualcosa dell’identità del calcio italiano. Gaich? È un giocatore interessante. Penso che ha trovato un ambiente giusto per poter mostrare la sua forza e speriamo che possa farlo. Il Napoli su chi fa la corsa per il quarto posto? Credo l’Atalanta, anche se sta andando abbastanza bene”.