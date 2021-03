Marchetti, giornalista: “Post-Mertens? Non credo il Napoli ci stia pensando”

Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ecco le sue parole: “Gli agenti in questo periodo fanno la stessa cosa che facevano prima però è cambiata la disponibilità delle società ad accogliere determinate proposte. E’ un po’ presto però per andare troppo nel dettaglio, mentre per altre situazioni è iniziata l’ora delle scelte. Per esempio per le panchine. Se una squadra va in Champions o no fa la differenza. Chi prenderà il Napoli al posto di Mertens e Bakayoko? Per il centrocampista dipende quale sarà l’allenatore. Sicuramente Sarri e Juric sono due opzioni. Sul belga non siamo oggi nella condizione di doverci pensare. Intanto c’è Osimhen che non abbiamo praticamente visto. In un anno poi può succedere tutto, speriamo si possa tornare alla normalità. Magari può succedere che rinnovi di nuovo. Non credo si stia pensando a un post Mertens ma a chi lo accompagnerà. Peraltro c’è un investimento che ancora dobbiamo vedere.”