Marchetti, giornalista: “Meret? Gattuso ha scelto Ospina, potrebbe partire”

Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ecco le sue parole: “ Meret? Gattuso ha dato motivazioni podaliche per l’utilizzo di Ospina. Sa che non è scarso ma è una sua idea di gioco. Se tu sai che c’è una squadra che ha Meret e che lo tiene in panchina, il tentativo lo faccio. Credo che nella testa di Meret lo stimolo di poter andare via ci sia. Cragno o Musso per la porta? Bisogna capire di che tipo di portiere ha bisogno l’anno prossimo il Napoli. Zaccagni? Fin quando non si trova l’accordo c’è sempre la possibilità per altri di intervenire. Rimane un giocatore che piace al Napoli, possibilità sono alte.”