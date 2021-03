Marchetti, giornalista: “Koulibaly? Offerte non ci sono, il prezzo è calato”

Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ecco le sue parole: “Koulibaly? Offerte scritte non ci sono, il mercato dei difensori centrali è molto particolare perché generalmente si preferisce investire sui giovani o sugli attaccanti. Koulibaly comincia ad avere un’età e ha un prezzo da top club. Due anni fa ci sarebbe stata la fila e c’era, oggi meno per tanti motivi, non ultima la crisi economica. Karsdorp al posto di Hysaj? Si è un po’ ripreso la scena e ha fatto un ottimo campionato. Può essere un nome ma il target dei nuovi arrivi al Napoli potrebbe essere diverso. Maxi Romero? Buon attaccante, non so dire però che condizioni di uscita abbia”.