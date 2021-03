Manolas mette nel mirino il Crotone, aumenta la voglia di riscatto

Manolas prepara al meglio il rush finale e si allena al massimo a Castel Volturno. L’obiettivo è tornare al top per la sfida contro il Crotone. Molto carico il difensore greco che vuole chiudere al meglio sotto il profilo personale e di squadra. Alla seconda stagione con il Napoli dopo le cinque consecutive contro la Roma: proprio contro i giallorossi domenica sera è stato lanciato nella mischia da Gattuso, un rientro dopo il finale di partita contro il Sassuolo, caratterizzato dal suo errore per il fallo da rigore su Haraslin negli ultimissimi istanti del recupero. Il suo apporto sarà fondamentale per la linea a quattro difensiva, nelle undici partite che giocheranno gli azzurri compreso il recupero del 7 aprile contro la Juventus. Koulibaly è tornato al top del rendimento, quest’anno Manolas ha giocato tredici volte in campionato insieme a Koulibaly e la coppia si deve riformare, a cominciare dalla sfida con la Juve. Il greco insegue il primo gol, la stagione scorsa, la prima in maglia azzurra, riuscì a firmare quattro reti. Ha messo nel mirino una maglia da titolare contro il Crotone. Vuole riscattare sul campo il brutto errore di Reggio Emilia.

Il Mattino