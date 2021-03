Il valore di Tranfertmarkt per Lozano, fonte d’oro verso la Champions

Lo scorso anno di questi tempi Hirving Lozano era considerato quasi un flop, un oggetto misterioso per l’ambiente Napoli, addetti ai lavori compreso. Si temeva che la scorsa estate era il tempo degli addii, ma alla fine si è imposto mister Gattuso. Il tecnico dei partenopei ha fatto capire che il messicano era fondamentale per il suo gioco e le prestazioni gli hanno dato ragione. In tutto ha totalizzato tra campionato, Coppa Italia ed Europa League ben 13 reti e 7 assist. Purtroppo l’infortunio che lo ha tenuto fermo per oltre un mese, sembrano un’eternità. E’ ritornato in campo domenica nel finale contro la Roma allo stadio Olimpico, prima di rispondere alle gare amichevoli della nazionali contro Galles e Costarica. Il suo valore, secondo transfermakt è di 47 milioni, 7 in più di quando fu preso dal Psv Eindoven. Fonte d’oro insomma con vista Champions.

Fonte: CdS