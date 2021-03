Il lavoro del Napoli in questi anni ha portato risultati importanti per quanto riguarda il campo e i bilanci. Secondo l’IFFHS (International Federation of Football History e Statistics) il club azzurro tra il 2011-2020 è la dodicesima squadra al mondo, la seconda in Italia, dietro solo alla Juventus al sesto posto. Al primo posto è il Barcellona, sul podio Real Madrid e Bayern Monaco.

Fonte: Corriere dello Sport