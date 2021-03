Il futuro di Meret: 3 big si fionderebbero con piacere su di lui

Ha voglia di giocare, Alex Meret. E, come nel suo stile, senza far polemiche, se così non dovesse essere, chiederà di essere ceduto. Ed il Napoli rischierebbe di perdere uno dei migliori portieri transitati in azzurro negli ultimi 20 anni. Perchè non sa giocare con i piedi. Di sicuro non farà fatica a trovare una nuova casacca da indossare. Stamattina La Gazzetta dello Sport affronta l’argomento e scrive: “Su di lui punterebbe volentieri l’Everton di Ancelotti. In Italia c’è l’Inter per sostituire Samir Handanovic, prossimo a compiere 37 anni. Senza considerare che la Roma lo segue da tempo: anche nella scorsa estate il club giallorosso fece un tentativo per averlo in prestito, ma la richiesta fu respinta. Stavolta, però, potrebbe essere Meret a impuntarsi, a pretendere maggiore chiarezza da parte del club azzurro”.