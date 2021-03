Gli Europei in tv tra esclusive a pagamento e gare in chiaro

Al termine di questa stagione, una volta smaltiti i campionati e le coppe europee, i tifosi potranno tuffarsi sull’Europeo rinviato la scorsa estate. Ma anche in questo caso vige il doppio fronte. Sky mostrerà tutte le 51 gare previste, ma soltanto 24 in esclusiva satellitare perché 27 verranno mostrate in chiaro dalla Rai, che come al solito garantirà la diretta delle sfide dell’Italia. Nella corsa verso il futuro, già da un pezzo Sky si è portata avanti lanciando Sky Wifi, il servizio ultrabroadband di connessione performante già attivo in più di 1500 città italiane. Fonte: CdS