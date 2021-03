G. Fedele: “Con Koulibaly evitare di fare come con Allan”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gaetano Fedele, agente.

“Pausa? Era meglio continuare. Koulibaly? Uno dei pochissimi top player del Napoli. Giocatore che bisognerebbe vendere ma poi capire come sostituire. Bisogna evitare lo stesso discorso fatto con Allan. Il problema è che bisogna scegliere prima un allenatore. Guardavo un documentario sul Manchester City che spiega tantissime cose su come ripartire. Quando vedo certe cose penso a quanto siamo lontani anni luce dalla situazione generale. Noi siamo l’Africa del calcio e invece crediamo di essere l’Olimpo. Sarri? Sono sempre contro i ritorni, lui però avrebbe l’opportunità di dire di voler fare tutto lui. Il presidente vorrà un parafulmine. Fin quando il Napoli non si strutturerà, sarà sempre così. Sarà un miracolo arrivare in Champions League”.