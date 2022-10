[Formazioni] Italia-Irlanda del Nord, Mancini con il duo Insigne-Immobile. Ospiti punteranno sull’italiano Lafferty

Questa sera allo stadio “Tardini” di Parma, si giocherà la prima gara della fase a gironi per i mondiali in Qatar tra l’Italia e l’Irlanda del Nord. Il c.t. degli azzurri Roberto Mancini ha un dubbio a centrocampo: Barella dovrebbe spuntarla su Pellegrini. In attacco spazio al tridente Berardi, Immobile e Insigne. In difesa invece si punterà sull’esperienza di Bonucci e Chiellini con Florenzi ed Emerson ai lati, mentre in porta c’è Donnarumma. Per la squadra ospite l’attacco sulle spalle del calciatore della Reggina ed ex Palermo Lafferty.

Factory della Comunicazione

Fonte: Fabio Massimo Splendore CdS