Fabian non rinnova e costa tanto: lo sa lui e lo sanno gli interessati

Fabian Ruiz sta ritrovando condizione e ritmo partita. Le sue prestazioni sono notevolmente migliorate e non è un caso che per lui si ritorni a parlare di mercato. Piace a molte big, soprattutto in Spagna ed ha sempre rifiutato, senza polemiche e clamori, un eventuale rinnovo con il Napoli. Lui desidera ritornare a giocare in Liga. La Gazzetta dello Sport, in merito, scrive: “A Napoli ci sta bene, Fabian Ruiz. La città gli piace, vive sulla collina di Posillipo, come buona parte dei suoi compagni di squadra. Ma nei suoi progetti c’è il ritorno nella Liga che ha conosciuto con il Betis Siviglia. Cristiano Giuntoli ha già provato tempo addietro a intavolare la discussione per un eventuale prolungamento del contratto. Il giocatore ha sempre rifiutato, con garbo, ma non ha voluto andare oltre. Il perché non è facile da intuire, in questo modo il centrocampista della nazionale spagnola vuole lasciarsi aperta la possibilità di andare via a fine stagione, se solo gli dovesse arrivare l’offerta giusta dalla Spagna”. Sull’ eventuale non rinnovo aggiunge: “Il contratto di Fabian Ruiz scadrà a giungo 2023. Teoricamente il Napoli potrebbe obbligarlo a restare, ma resta da capire fino a che punto, poi, il giocatore sarebbe contento della forzatura del club. Insomma, il discorso potrebbe riproporsi a breve, la pandemia ha reso tutto più difficile, anche il mercato sta patendo le difficoltà del momento. E pretese stellari non sono più ipotizzabili. Il Napoli lo ha pagato 30 milioni di euro e non lo cederà a meno di 50. Lo sa Fabian Ruiz e lo sanno pure i club a lui interessati”.