ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – E. Schioppo (dif. Pomigliano): “Dopo Perugia, punteremo al massimo contro la Lazio nella gara casalinga”

Il campionato di serie B femminile, entra nella fase decisiva, dove tra scontri diretti e gare avvincenti, ogni punto varrà oro. Il Pomigliano ha ritrovato il feeling con i tre punti sul campo del Perugia, ora c’è la Lazio. Ilnapolionline.com ha intervistato il difensore della squadra campana Emanuela Schioppo.

Nelle ultime 4 gare, due successi in trasferta e due sconfitte in casa. Secondo te, perché quest’alternanza di risultati? “Secondo me le due sfide casalinghe, contro le squadre che lottano per non retrocedere, le abbiamo affrontate non con la giusta grinta. Non siamo entrate in campo con la stessa determinazione di sempre. In trasferta invece l’atteggiamento è stato diverso e le vittorie certamente ci fanno ben sperare. Ora dobbiamo tornare a fare bene tra le mura amiche per cercare di conservare le primissime posizioni della classifica”.

Se si pensa alle due gare in casa, meritata fu la sconfitta contro la Roma femminile, eccessivo nel punteggio contro il Chievo Verona. Cosa ne pensi in merito? “Sono state due gare diverse. Contro le giallorosse, male per tutta la gara, dove veramente non scendemmo in campo. Invece nella gara contro le clivensi, c’è mancata la precisione sotto porta, mentre le nostre avversarie sono state ciniche al punto giusto. Ci affrontano sapendo come giochiamo, perciò credo che dovremo avere un atteggiamento diverso nelle prossime gare al “Gobbato”.

La vittoria contro il Perugia, può sembrare contro un avversario non valido, ma le umbre hanno bloccato in trasferta contro il Como. Ci parleresti della vostra prestazione? “Hai ragione, era una partita che potevi prendere sotto gamba, visto che il Perugia aveva pareggiato sul campo del Como. Siamo entrate con il giusto atteggiamento, segnando subito che ci ha portato il match in discesa e la vittoria è stata davvero confortante”.

Come si è sempre detto questa è una sorta di serie A2, più equilibrio e pronostici spesso ribaltati. Che ne pensi? “Sono d’accordo con te. E’ un campionato più equilibrato dello scorso anno, dove c’erano solo tre squadre competitive, quest’anno sono molte di più. Senza contare che ci sono squadre che stanno facendo bene. Penso al Cesena, al Vicenza che spesso pareggia contro le prime della classe. Alla Roma femminile che si sta riprendendo, senza dimenticare al Ravenna. Sarò fino alla fine un campionato incerto e noi dovremo farci trovare pronte”.

Al tuo fianco gioca la Cox, ieri autore di una doppietta. Ce ne parleresti? “La Cox, non solo è un difensore forte a livello fisico, ma sa giocare bene con i piedi e in zona gol si sta facendo rispettare. A livello di paragoni non so chi possa avvicinarsi, però credo che abbia ampi margini di crescita. Sta giocando anche davanti alla difesa e si sta ben comportando. Peccato che non ci sarà contro la Lazio, un rosso eccessivo, secondo me al massimo ci stava un giallo, lei assieme a Todisco saranno due assenze pesanti, ma cercheremo di fare bene anche senza di loro”.

Domenica affronterete in casa la Lazio Women. Cosa proverai nel vedere un’icona come Carolina Morace e cosa pensi di Martin? “Per noi sarà una partita davvero importante. Vedere da vicino una persona come Carolina Morace sarà una grande emozione, lei un’icona del nostro movimento. Nelle prossime sfide affronteremo la Lazio e poi il Tavagnacco, due sfide che cercheremo di ottenere il massimo. La gara d’andata in terra romana, non giocammo con la giusta concentrazione, perciò dovremo avere un altro spirito. La Martin? E’ forte fisicamente, ha un’ottima tecnica, perciò dovremo affrontarla nel migliore dei modi per renderla inoffensiva e cercheremo di vincere per restare al primo posto“.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

