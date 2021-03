Dries Mertens: “Non mi è piaciuto uscire dalla Coppa Italia e dalla Champions. Figli? Li voglio più di Kate”

Ieri esordio con il Belgio per Dries Mertens per le gare di qualificazione ai mondiali del Qatar 2022, successo di rimonta contro il Galles e si procura il rigore trasformato da Lukaku per il 3-1 finale. Ai microfoni del CdS le sue parole anche sul momento con il Napoli. “Odio quando usciamo dalla Coppa Italia o dalla Champions: mi piace giocare tante partite” in riferimento al Napoli. Sono sempre aperto a nuove esperienze, anche in nuovi paesi, ma se hai qualcosa di bello devi tenertelo stretto e io a Napoli sono felice. Figli? Credo di essere più convinto di Kat. Negli ultimi anni, quella di aspettare è stata una scelta consapevole: come calciatore trovo difficile la paternità, ho bisogno del mio riposo e un enorme rispetto per i miei compagni di squadra che hanno dei bambini”.

Fonte: Corriere dello Sport