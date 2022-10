Corbo: “Fonseca ha perso sia la Roma che il Napoli. Peggio di lui sta De Laurentiis per un ribaltone di Gattuso”

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha così commentato le voci sui futuri allenatori: “In una sola notte Paulo Fonseca ha perso due squadre. La Roma che continuerà a guidare fino al termine della stagione ed il Napoli che lo seguiva con attenzione, come candidato uno dei candidati a sostituire Gattuso. Peggio di Fonseca sta solo De Laurentiis. Per un paradossale ribaltone. Le due vittorie più importanti in trasferta, prima con il Milan poi con la Roma, hanno riabilitato Gattuso.

Fino a dieci giorni fa sostituire Gattuso era fin troppo facile. Bastava offrire il contratto anche ad un passante. L’allenatore con il suo puntiglioso orgoglio era travolto dalle critiche, stranamente condivise da presidente e tifosi. Nessuno avrebbe scommesso un dollaro sulla sua conferma. Né Gattuso la cercava.

l recupero dei titolari e di una florida condizione ha restituito Gattuso al prestigio che la sua carriera da calciatore sostiene”.