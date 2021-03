Alessandro Antinelli, (Rai): “Gattuso” ha pagato un dazio enorme, con tutti gli infortuni subiti”

Durante “Il Sogno Nel Cuore”, Alessandro Antinelli, giornalista Rai:

“All’Europeo la nostra Nazionale non parte con i favori del pronostico. In una griglia di partenza, al primo posto c’è la Francia campione del Mondo. Al secondo la Germania. A seguire ci siamo noi, la Spagna e il Portogallo. Una cosa è certa, però: noi siamo una squadra che dà fastidio. E nessuno spera di giocare contro di noi. Roberto Mancini è riuscito a dare un bel po’ di credibilità a questa Nazionale. Con ben due anni di imbattibilità. La maglia numero 23, alla fine, verrà assegnata e dovrebbe essere di Zaniolo. Alla fine, credo che verrà portato nel listone a fine maggio. E lì verrà valutato. Sulla 22, invece, c’è un ragionamento da fare tra Mancini e Toloi, in difesa. Il primo è da tempo presente in gruppo. Il secondo, invece, ha appena avuto il via libera per essere convocato con la Nazionale italiana. Inoltre, un altro ragionamento bisogna farlo sulla punta centrale. Se Kean dovesse continuare così, la maglia 21 sarà sua. Altrimenti si giocherà il posto con Berardi e Caputo. Il resto della squadra credo sia già bella e fatta. Politano – Bernardeschi? Il giocatore del Napoli non si gioca il posto con Bernardeschi. Al momento, come esterno d’attacco, c’è Federico Chiesa. In alternativa, invece, Berardi. Insigne? È più di un titolare per la Nazionale. E’ un perno. Meret? Il discorso, qui, è diverso. Il portiere titolare è Donnarumma. Il secondo è Sirigu. Il portiere del Napoli si gioca il posto da terzo con Cragno e Gollini. Meret è stato sponsorizzato da Buffon. E non è di certo una questione da poco. Il ragazzo, però, è ancora molto giovane. E sicuramente potrà dire la sua in futuro. Dualismo con Ospina? Alex è più forte tra i pali. Ma con i piedi il portiere colombiano è molto più bravo. E questa caratteristica è fondamentale per le squadre che partono dal basso. Campionato? Solo lo Scudetto è già deciso. Per la zona Champions è tutto ancora aperto. Il Napoli gioca per piazzarsi tra la seconda e la quinta posizione. Gattuso ha pagato un dazio enorme, con tutti gli infortuni subiti. Se la squadra partenopea dovesse vincerle tutte, arriverà sicuramente seconda. Nonostante si possa arrivare a questo risultato, la rottura fra tecnico e presidente De Laurentiis è insanabile. Quindi le parti si lasceranno sicuramente a fine stagione. Successore di Gattuso? So che ad ADL piace un profilo come Fonseca. Ma bisogna capire come andrà a finire il campionato della Roma. Se dovesse esserci un’eventuale vittoria in Europa League, diventerebbe difficile un suo addio dalla capitale”.

Fonte: 1 Station Radio