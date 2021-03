Ad aprile per i l Napoli due gare in serale e un a pomeridiana

Petagna è avviato sempre più verso il recupero contro il Crotone. L’attaccante ieri mattina a Castel Volturno ha svolto parte di allenamento personalizzato e parte in gruppo: s’infortunò in allenamento il 16 febbraio, distrazione parcellare al retto femorale destro. Gruppo azzurro ridotto per i tanti nazionali e integrato da alcuni elementi del settore giovanile. Rrhamani ha lasciato ieri il ritiro della nazionale del Kosovo per far rientro a Napoli perché non è disponibile per le partite di qualificazionemondiale contro Svezia e Spagna: il difensore oggi proseguirà la riabilitazione dopo l’infortunio muscolare che lo hamesso ko alla vigilia del match contro ilMilan. Il Napoli giocherà in posticipo contro l’Inter domenica 18 aprile alle 20.45, con la Lazio giovedì 22 aprile alle 20.45 e con il Torino lunedì 26 aprile alle 18.30. Fonte: Il Mattino