Zielinski, il faro della mediana, è un intoccabile per AdL

In tempi non sospetti, quando Guidolin era l’allenatore dell’Udinese, diceva che come ruolo è il classico numero 1o, alla lunga ci aveva preso per caratteristiche. Si tratta di Piotr Zielinski che quest’anno sta giocando dietro la punta è le sue prestazioni sono cresciute in maniera esponenziale. L’ex anche dell’Empoli gli mancava la continuità, come gli dicevano i precedenti allenatori: Sarri e Ancelotti, visto che il talento ce l’aveva da tempo. Piaceva a Klopp del Liverpool, prima che passasse in azzurro. Quest’anno ha già segnato sei reti in campionato e nelle ultime gare anche tre assist, una di tacco, l’altro a lanciare a Osimhen e infine per Politano al Milan. Il centrocampista polacco ha nelle corde le 10 reti a stagione e quest’anno si è finalmente esposto come forza e tecnica. Ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è uno degli intoccabili di De Laurentiis, perciò chi lo verrà dovrà fare i conti con il patron del Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport