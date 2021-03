Ventura, allenatore: “Insigne maturato definitivamente? Sì a 360°”

Su Radio Marte, è intervenuto Gian Piero Ventura, allenatore, ecco le sue parole: “Rapporto De Laurentiis-Gattuso? Difficile poterne parlare. Credo che comunque Gattuso sia stato bravo perché ha ricompattato la squadra e non era facile, c’era un sacco di chiacchiericcio. Ha recuperato gli infortunati e si può giocare tranquillamente la Champions. Difficile capire cos’accadrà in futuro. Gattuso è un professionista, quindi ha sentimenti ma anche professionalità. Lo stesso vale per De Laurentiis.