Simone Inzaghi, il più corteggiato: oltre ADL c’è la Juventus

Work in progress per diverse panchine di serie A, Napoli compreso. Uno dei tecnici più corteggiati al momento pare essere Simone Inzaghi, attualmente alla guida della Lazio. Piace, come noto, a De Laurentiis, ma non solo. Pare che per lui, come si legge su La Repubblica, sia già pronta un’offerta dalla Juventus:

“Recentemente ci sarebbe stato un nuovo contatto tra De Laurentiis e Inzaghi: la prima scelta di Simone resta comunque la Lazio. Discorso diverso se certe voci sulla Juve si trasformassero in un’offerta concreta: si parla di un triennale da 2,8 milioni a stagione, più bonus, che Nedved sarebbe pronto a presentare al suo ex compagno in biancoceleste”.