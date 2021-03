SERIE A FEMMINILE – Alla Florentia tolto un punto in classifica e squalificato il presidente Becagli

Periodo poco felice per la Florentia, le toscane sabato scorso sono state sconfitte per 3-1 dal Napoli di Pistolesi, ma oggi ha ricevuto due stangate. Punto di penalizzazione in classifica e squalificato il presidente Becagli. Il presidente delle neroverdi commenta così il verdetto. “Abbiamo appreso oggi dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Nazionale Federale la notizia dell’attribuzione di un punto di penalizzazione in classifica e di un’inibizione a mio danno per una presunta irregolaritàformale di un vecchio accordo economico”.

Fonte: quinewsvaldelsa.it