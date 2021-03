Santoni: “Insigne punto fermo della Nazionale. Di Lorenzo ha chance per andare all’Europeo. Meret invece…”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Andrea Santoni, Corriere dello Sport: “La Nazionale ripartirà da Lorenzo Insigne, un Insigne più maturo, più consapevole. Domani lo vedremo in campo In questa prima partita di qualificazione per il mondiale del Qatar. Una partita che avrà le sue insidie questa contro l’Irlanda del Nord. Una partita senza grande appeal, ma che non deve essere sottovalutata. Di Lorenzo e Meret agli Europei? Di Lorenzo ha più margine come vice-Florenzi e se la gioca con Calabria. Meret è il quarto portiere”.