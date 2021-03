Sacco, direttore ilnapolionline: “Prossimo allenatore Napoli? Per me Juric”

Alessandro Sacco, giornalista e direttore di www.ilnapolionline.it, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Aver sbancato due campi importanti come il Meazza e l’Olimpico, dà tanto morale al Napoli in vista delle ultime 11 sfide che dovrà affrontare per raggiungere l’obiettivo Champions. Insigne? Ad oggi è concentrato per terminare nel modo giusto la stagione con il Napoli, successivamente volerà a Coverciano per disputare l’Europeo. È chiaro che si dovrà discutere del rinnovo, subito dopo l’avventura con la Nazionale. Però bisognerà capire bene una questione: se il Napoli riuscirà a raggiungere il piazzamento Champions o no. Se dovesse riuscirci, il rinnovo per Insigne sarà pure formalità. Il capitano azzurro si esalta in partite del genere. Esempi lampanti sono le prestazioni con PSG e Real Madrid. Nel caso in cui, invece, la squadra di Gattuso dovesse giocare l’Europa League il prossimo anno, sarà un po’ più difficile trattenere il ragazzo. Insigne ha sempre dichiarato di voler chiudere la carriera a Napoli, dunque, resto ottimista. Prossimo allenatore sulla panchina azzurra? Per me in pole c’è Juric. De Laurentiis ci pensa da tempo, e non è un caso l’acquisto di Rrahmani. Il secondo in lista è Italiano, che potrebbe ricordare il primo Maurizio Sarri al presidente del Napoli. Il terzo è Paulo Fonseca. Il suo nome in città potrebbe stonare, considerate le due vittorie su due in campionato contro la Roma, con un parziale di 6-0. Non so, però, se caratterialmente potrebbe andare d’accordo con De Laurentiis”.