Rizzardi, ex calciatore: “Napoli? Arriverà al quarto posto senza problermi”

Su Radio Marte, è intervenuto Ivan Rizzardi, ex calciatore, ecco le sue parole: “Sampdoria-Napoli del 24 marzo 1991? In quel momento il Napoli era a fine ciclo, loro invece avevano iniziato e avevano giocatori che poi abbiamo visto la carriera che hanno fatto. Napoli? Era una delle pretendenti al titolo ma non è mai facile. Gattuso è da Napoli, poi però dev’essere messo in condizione di lavorare. Incrocio le dita ma secondo me il Napoli arriverà al quarto posto senza problermi”