Ritorno al passato, con Italiano per De Laurentiis sarebbe un Sarri bis! Gattuso è al minimo storico

Pochi dubbi su quanto accadrà a Napoli, dove le quotazioni di Rino Gattuso sono oramai ai minimi storici. Non tanto per la situazione attuale di classifica o per le ambizioni, perché gli azzurri hanno ripreso la marcia e vedono chiaramente l’obiettivo quarto posto, ma per il rapporto tra l’allenatore e De Laurentiis che non è più tale da lasciar credere in un prolungamento di contratto. Il matrimonio si concluderà a fine campionato, proprio come previsto dal contratto, e inevitabilmente si dovrà voltare pagina. In tal senso il presidente è solleticato da un’idea ambiziosa quanto rischiosa: Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore dello Spezia rappresenta un ritorno al passato, ovvero il tentativo di compiere un Sarri bis. Per Italiano questo è il primo campionato da allenatore in serie A, peraltro alla guida di una neopromossa, ma ha dimostrato idee e visione da top club. Il suo obiettivo al momento è portare lo Spezia nel porto sicuro della salvezza, poi dopo prenderà in considerazione le opzioni per il futuro. De Laurentiis lo sta tentando già da un po’, ma senza mai sferrare la zampata decisiva. Resta in pole position nell’indice di gradimento del patron del Napoli e, una volta centrata la salvezza con lo Spezia, la telefonata da parte di De Laurentiis potrebbe arrivare da un momento all’altro. B. Majorano