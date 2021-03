Qualificazioni Mondiali 2022, Belgio-Galles 3-1: Mertens in campo tutta la gara

Il Belgio di Dries Mertens stasera in scena per la prima gara di qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Galles. I gallesi passano in vantaggio al 10′ con Harry Wilson che riceve un passaggio smarcante di Bale e solo davanti a Courtois lo infila. 0-1. La reazione del Belgio non si fa attendere e subito raggiunge il pari. Thorgan Hazard serve De Bruyne che calcia dalla distanza e rasoterra batte Ward. 1-1. Al 28′ dopo sei minuti dal pari il Belgio si porta in vantaggio. Cross di Munier dalla destra, al centro trova Thorgan Hazard che stacca di testa e sigla il 2-1. Al 72′ l’arbitro Cakir asegna un rigore al Belgio per intervento pericoloso in area di Chris Mepham. Dal dischetto va Lukaku che sigla 3-1. Partita comandata e sigillata con la rete del centravanti dell’Inter. Al 90′ il Belgio batte il Galles e conquista i primi tre punti delle qualificazioni verso il Mondiale 2022.