Questa sera alle ore 20:45, va in scena il match tra Belgio e Galles, valido per le qualificazioni ai campionati del mondo di Qatar 2022; ecco come si schiereranno in campo le due nazionali:

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Tielemans; Mertens, Lukaku, Thorgan Hazard. All. Martinez.

GALLES (3-5-2): Ward; Mepham, Lawrence, Rodon; Roberts, Wilson, Allen, Ampadu, Williams; James, Bale. All. Page.