PRIMAVERA 2 – Salernitana-Napoli 0-1, per gli azzurrini decide dal dischetto Labriola

Nel primo dei tre recuperi, il Napoli Primavera vince il derby campano contro la Salernitana per 0-1. A decidere la sfida ci ha pensato al minuto 11 Labriola su calcio di rigore. Gli azzurrini sfiorano anche il raddoppio con Furina, ma il suo colpo di testa viene bloccato da Campisi. Nella ripresa la compagine allenata da Procopio sfiora il pareggio in più circostanze. Arena impegna Idasiak, poi con De Iorio dove il suo tiro sfiora la traversa e con Di Micco. Per la squadra partenopea Cioffi va vicino al raddoppio, Guzzo lo ferma in extremis. Ci prova anche Labriola, nulla di fatto. Con questo successo il Napoli va a 17 punti e con due gare da recuperare. Prossimo turno per gli azzurrini sarà al “Centro Piccolo” di Cercola contro il Pisa.

Tabellino

Marcatori: 11′ rig. Labriola (N).

Salernitana: Campisi, Guzzo, Gambardella, Pezzo, Di Micco, Perrone, Arena (76′ Dommarco), Vegnes (63′ Di Iorio), Iannone, Guida, Palmieri (76′ Cannavale). A disp.: Barone, De Lucia, Villani, Panariello, Bammacaro, Capaccio, Idioma, Piervenanzi, Bruschi. All.: Procopio.

Napoli: Idasiak; Barba, Costanzo, Spedalieri, Potenza; Cioffi, Sami, Virgilio, Labriola (70′ Cataldi); D’Agostino (80′ Amoah), Furina (70′ Ambrosino). A disp.: Pinto, Acampa, D’Onofrio, Guarino, Vergara, Di Dona. All.: Cascione.

Arbitro: Sig. Baratta di Rossano.

Ammoniti: Arena (S), Potenza (N), Barba (N), De Iorio (S).

Fonte: sscnapoli.it